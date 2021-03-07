FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -10
74.43р88.93р
Что запрещено до 10 мартаПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
17
Печать

«Всё ещё на высоком плато». В Смольном призвали делать прививки, чтобы избежать новой волны

В Петербурге в сравнении с прошлым воскресеньем, 28 февраля, почти на треть сократилось число новых случаев заболевания коронавирусом, количество госпитализаций также снизилось. Об этом говорится в информационной справке межведомственного городского координационного совета по борьбе с COVID-19 от 7 марта.

Число зарегистрированных за последние сутки больных, обратившихся за медицинской помощью с подтвержденным коронавирусом, составило 375 человек. Госпитализировано 357 взрослых. Выздоровело 1 402 человека.

Фото: Межведомственный совет по противодействию распространению COVID-19
ПоделитьсяПоделиться

«Тренд на стихание второй волны продолжается. Вместе с тем суммарная госпитализация взрослых при сравнении недельных и двухнедельных интервалов демонстрирует нахождение процесса на высоком плато. В этих условиях при сочетании сохраняющегося уровня заболеваемости COVID-19 и наступлении весеннего сезона, благоприятствующего распространению респираторных вирусных инфекций, роль массовой вакцинации в предотвращении новой волны эпидемии приобретает решающее значение», — отмечают власти.

Фото: Межведомственный совет по противодействию распространению COVID-19
ПоделитьсяПоделиться

За прошедшие сутки первично привито 2 615 человек, вторично — 4 503. За весь период в Петербурге вакцинацию прошли 282 668 человек, из них 151 389 полностью закончили цикл, который предполагает получение двух доз. Нарастающий итог поступившей в город вакцины — 348 542 комплекта, неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент — 65 874 комплекта.

Для больных с COVID-19 и пневмониями в Петербурге развернуто 6924 койки. Свободными остаются 1890 коек — это 27,3%.

О том, почему темпы первичной вакцинации в Северной столице стремительно падают, читайте в материале «Фонтанки».

Фото: Межведомственный совет по противодействию распространению COVID-19
Фото: Межведомственный совет по противодействию распространению COVID-19

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (17)

265084321
Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5203 7380 4685 149-восeмь

Заранее большое человеческое спaсибо............
AlBerkut
Ждём нового термина - 'отрицательное снижение', по аналогии с 'отрицательным ростом'...
Rambovski
С такой терминологией пик заболеваний назовут "очень высоким плато". Как говорил кот Матроскин- "чтобы не нарушать отчётности".
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний