В Петербурге в сравнении с прошлым воскресеньем, 28 февраля, почти на треть сократилось число новых случаев заболевания коронавирусом, количество госпитализаций также снизилось. Об этом говорится в информационной справке межведомственного городского координационного совета по борьбе с COVID-19 от 7 марта.
Число зарегистрированных за последние сутки больных, обратившихся за медицинской помощью с подтвержденным коронавирусом, составило 375 человек. Госпитализировано 357 взрослых. Выздоровело 1 402 человека.
«Тренд на стихание второй волны продолжается. Вместе с тем суммарная госпитализация взрослых при сравнении недельных и двухнедельных интервалов демонстрирует нахождение процесса на высоком плато. В этих условиях при сочетании сохраняющегося уровня заболеваемости COVID-19 и наступлении весеннего сезона, благоприятствующего распространению респираторных вирусных инфекций, роль массовой вакцинации в предотвращении новой волны эпидемии приобретает решающее значение», — отмечают власти.
За прошедшие сутки первично привито 2 615 человек, вторично — 4 503. За весь период в Петербурге вакцинацию прошли 282 668 человек, из них 151 389 полностью закончили цикл, который предполагает получение двух доз. Нарастающий итог поступившей в город вакцины — 348 542 комплекта, неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент — 65 874 комплекта.
Для больных с COVID-19 и пневмониями в Петербурге развернуто 6924 койки. Свободными остаются 1890 коек — это 27,3%.
О том, почему темпы первичной вакцинации в Северной столице стремительно падают, читайте в материале «Фонтанки».