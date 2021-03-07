Петербуржцу удалось поймать в кадр редкого краснокнижного воробьиного сычика. Самая маленькая сова в петербургском лесном биотопе грелась на солнце в Петергофе.
«Сложность задачи заключалась в том, что этот воробьиный сычик мог часами сидеть высоко на дереве, не издавать ни звука, не реагировать на фонограмму. Просто ходить и высматривать сычика — как искать иголку в стоге сена», — отметил автор фотографии Вячеслав Заметня в сообществе «Птицы СПб и России».
«Иногда может улыбнуться удача, и вы зрением различите полёт сычика, но летает он крайне редко», — поделился секретом Вячеслав. Он рассказал, что обнаруженная им сова 6 марта посетила три разных дупла и в первой половине дня принимала солнечные ванны. После этого сычик наблюдал за бегающей у него «под носом» лесной мышью, но не атаковал её. Когда во второй половине дня погода испортилась и мыши попрятались в свои убежища, сова тоже отправилась в дупло — пережидать ветер и снег.
Как ранее писала Фонтанка, 1 марта в Петербурге уже заметили скворцов и подснежники.