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Краснокнижного воробьиного сычика застали в Петергофе за солнечными ваннами

Петербуржцу удалось поймать в кадр редкого краснокнижного воробьиного сычика. Самая маленькая сова в петербургском лесном биотопе грелась на солнце в Петергофе.

«Сложность задачи заключалась в том, что этот воробьиный сычик мог часами сидеть высоко на дереве, не издавать ни звука, не реагировать на фонограмму. Просто ходить и высматривать сычика — как искать иголку в стоге сена», — отметил автор фотографии Вячеслав Заметня в сообществе «Птицы СПб и России».

«Иногда может улыбнуться удача, и вы зрением различите полёт сычика, но летает он крайне редко», — поделился секретом Вячеслав. Он рассказал, что обнаруженная им сова 6 марта посетила три разных дупла и в первой половине дня принимала солнечные ванны. После этого сычик наблюдал за бегающей у него «под носом» лесной мышью, но не атаковал её. Когда во второй половине дня погода испортилась и мыши попрятались в свои убежища, сова тоже отправилась в дупло — пережидать ветер и снег.

Как ранее писала Фонтанка, 1 марта в Петербурге уже заметили скворцов и подснежники.

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Комментарии (8)

265084321
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Мой номер кaрты: 5203 7380 4685 149-восeмь

Заранее большое человеческое спaсибо.........
PapaKarlo
Замечательная птица...
265015791
Очень хорошие у него фотоработы, приятно смотреть.
Рад что ещё не всё истребили в окрестностях СПБ.
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