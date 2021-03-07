Российский лыжник Александр Большунов стал серебряным призером в мужском марафоне с общего старта на дистанции 50 км классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2021 года. Это произошло после дисквалификации норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, который, как определили судьи, сломал Большунову палку. Гонка состоялась в германском Оберстдорфе 7 марта.
Лидировавший перед последним поворотом Большунов пропустил на финишной прямой вперёд двух норвежских лыжников. Первым в итоге пришёл Клебо, преодолевший дистанцию за 2 часа 10 минут 52,2 секунды, вторым финишировал Эмиль Иверсен (отставание 0,7 секунды), Большунов отстал на 1,4 секунды.
На финише у Большунова в борьбе с Клебо сломалась палка. Российская сборная подала протест. Изучив спорный эпизод, судьи пришли к выводу, что виновником произошедшего является именно норвежец. Клебо был дисквалифицирован и лишён золотой медали. Теперь протест намерена подать Норвегия.