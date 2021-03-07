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По следам Данни. Женский «Зенит» подписал футболистку из молодёжной сборной Португалии

Португальская футболистка Ана Инэш Коста Мендеш Диаш заключила соглашение с женским футбольным клубом «Зенит». Об этом сообщается на официальном сайте команды из Петербурга 7 марта.

Ана Диаш родилась 2 октября 1997 года в городе Авейру (Португалия), воспитанница женского футбольного клуба «Вагенсе». Выступает на позиции нападающего, неоднократно вызывалась в молодёжные сборные Португалии. В 2020-м после окончания магистратуры Ана Диаш начала сезон в клубе португальской премьер-лиги «Амора». В составе новой команды она забила шесть мячей в девяти матчах.


Ана Диаш предпочитает играть на правом фланге и уверенно играет в завершающих стадиях атаки. Ключевая сильная стороны Аны — верховая борьба, уточняется на сайте ФК «Зенит».

В составе сине-бело-голубых Диаш будет играть под номером 52. Срок соглашение и его условия в ФК «Зенит» не уточняют.

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Комментарии (3)

265055770
А в футболе трансы еще не вытесняют натуралок?
265084321
Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5203 7380 4685 149-восeмь

Заранее большое человеческое спaсибо................
EnsiferuM
Дзюба в юбке? Ещё б шведочку длинноногую подписать, чтоб любой соперник трепетал! К силовому, верховому напу в пандан обязателен шустрый апз.
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