По следам Данни. Женский «Зенит» подписал футболистку из молодёжной сборной Португалии

Португальская футболистка Ана Инэш Коста Мендеш Диаш заключила соглашение с женским футбольным клубом «Зенит». Об этом сообщается на официальном сайте команды из Петербурга 7 марта.
⚡💙✍🏻 Официально: Ана Диаш — в «Зените»!— Женская футбольная команда «Зенит» (@zenitwomen) March 7, 2021
Португальская футболистка заключила соглашение с сине-бело-голубыми: https://t.co/TaRzvaYTyc pic.twitter.com/k5XpVByhqV
Ана Диаш родилась 2 октября 1997 года в городе Авейру (Португалия), воспитанница женского футбольного клуба «Вагенсе». Выступает на позиции нападающего, неоднократно вызывалась в молодёжные сборные Португалии. В 2020-м после окончания магистратуры Ана Диаш начала сезон в клубе португальской премьер-лиги «Амора». В составе новой команды она забила шесть мячей в девяти матчах.
Ана Диаш предпочитает играть на правом фланге и уверенно играет в завершающих стадиях атаки. Ключевая сильная стороны Аны — верховая борьба, уточняется на сайте ФК «Зенит».
В составе сине-бело-голубых Диаш будет играть под номером 52. Срок соглашение и его условия в ФК «Зенит» не уточняют.