Соревнования по перетягиванию каната прошли в Военной академии связи в Петербурге 7 марта. За состязаниями наблюдал корреспондент «Фонтанки».

Женские команды соревновались в весовых категориях 520 кг и 560 кг, среди участниц значились чемпионки России. Сейчас сборная готовится к чемпионату мира по перетягиванию каната, который состоится в сентябре в Барселоне.

На турнире также выступили мужчины в весовых категориях 600, 640, 680 кг и одна смешанная команда. В борьбе за победу спортсмены не жалели своих рук, у некоторых участников на ладонях образовывались мозоли.

