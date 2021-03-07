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Мозоли и стёртые в кровь ладони. В Петербурге девушки показали силу на соревнованиях по перетягиванию каната

Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
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Соревнования по перетягиванию каната прошли в Военной академии связи в Петербурге 7 марта. За состязаниями наблюдал корреспондент «Фонтанки».

Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»

Женские команды соревновались в весовых категориях 520 кг и 560 кг, среди участниц значились чемпионки России. Сейчас сборная готовится к чемпионату мира по перетягиванию каната, который состоится в сентябре в Барселоне.

На турнире также выступили мужчины в весовых категориях 600, 640, 680 кг и одна смешанная команда. В борьбе за победу спортсмены не жалели своих рук, у некоторых участников на ладонях образовывались мозоли.

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В соревнованиях приняли участие сборные команды Петербурга, Твери, Военной академии связи, Военного института физической культуры, Михайловской военной артиллерийской академии, ВУНЦ ВМФ.

Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (6)

265084321
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Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5203 7380 4685 149-восeмь

Заранее большое человеческое спaсибо..........
265084300
Такие женщины посильнее некоторых мужиков... 560 кг!
265015791
>и стёртые в кровь ладони.
Редко работают руками и канат перетягивают к счастью не каждый день.
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