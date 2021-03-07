Бортпроводникам и пассажирам самолёта, направлявшегося из Владивостока в Новосибирск, пришлось привязать попутчицу к креслу веревками и скотчем. Как накануне сообщило Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, барышня вела себя неадекватно и перед вылетом употребила наркотики.



Как установили транспортные полицейские, женщина через 15 минут после взлета лайнера встала со своего места и начала бесцельно ходить по салону, надевать и снимать верхнюю одежду. На замечания экипажа она никак не реагировала и была дезориентирована в пространстве. В итоге бортпроводники при содействии других пассажиров с помощью скотча и верёвки привязали её к креслу, что позволило удерживать ее на месте до посадки самолёта.

