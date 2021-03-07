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Внедорожник влетел в остановку с людьми в Красноярске. Пострадали как минимум четверо

Мужчина и трое подростков 15–16 лет пострадали после того, как внедорожник влетел в остановку общественного транспорта в Советском районе Красноярска. О ЧП, случившемся 7 марта, сообщили в региональном управлении МВД.

пресс-служба МВД РФ

«Установлено, что в вечернее время водитель пикапа марки «СсангЙонг» двигался в направлении из центральной части города в сторону зеленой рощи. В районе остановки общественного транспорта «Зенит», из-за внезапной помехи со стороны другого автомобиля, водитель не справился с управлением и допустил выезд на остановку, на которой находились люди, с последующим наездом на четверых пешеходов. Пострадавшие, среди которых трое несовершеннолетних 15–16 лет и мужчина, с различными травмами доставлены в медицинские учреждения», — отметили в полицейском главке.

В настоящий момент состояние пострадавших уточняется. На месте ДТП работают оперативники и следователи ГУ МВД.

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Комментарии (1)

265084321
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Заранее большое человеческое спaсибо.......
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