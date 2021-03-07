Юные хоккеисты устроили массовую драку во время первенства Оренбургской области. Побоище на льду засняли на видео родители и выложили в социальные сети 7 марта.
Запечатлённый на кадрах матч между командами «Южный Урал» и «Сарматы» состоялся двумя днями ранее. В нём принимали участие хоккеисты 2011 года рождения, пишет местный портал «Урал56.ру».
Конфликт на льду начался из-за того, что один из игроков нарушил правила. Дети побросали клюшки, завязалась драка. Разнимать спортсменов пришлось тренерам и судьям.