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На соревнованиях под Оренбургом 10-летние хоккеисты устроили побоище на льду

Юные хоккеисты устроили массовую драку во время первенства Оренбургской области. Побоище на льду засняли на видео родители и выложили в социальные сети 7 марта.

Запечатлённый на кадрах матч между командами «Южный Урал» и «Сарматы» состоялся двумя днями ранее. В нём принимали участие хоккеисты 2011 года рождения, пишет местный портал «Урал56.ру».

Конфликт на льду начался из-за того, что один из игроков нарушил правила. Дети побросали клюшки, завязалась драка. Разнимать спортсменов пришлось тренерам и судьям.

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Комментарии (13)

Norge
Повышенная агрессивность и пониженная болевая чуствительность - дорога к успеху! Идти к успеху по костям - девиз профессионального спорта.
OldObyvatel
Не, а чо? Нормально. Вон, на Кавказе, что ни соревнование, то и мордобитие. То судей, то участников, то зрителей.
А мы не хуже!
Макс Никольский
Да, это действительно самая низшая ступенька профспорта. И нравы здесь соответствующие. Интересно, родители хвастались или ужасались, куда загнали своих детей?
П.С. в дворовом хоккее никогда не дрались. Поводов не было...
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