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В Невском районе Петербурга «Мерседес» закрутило в тройном ДТП. Авария попала на видео

Массовая авария произошла в Невском районе Петербурга в ночь на 7 марта. О ДТП в социальных сетях рассказали очевидцы.

На перекресток улиц Ивановской и Седова выехал белый «Мерседес», его подбил спешащий красный автомобиль. От удара «Мерседес» развернуло, он врезался в другую машину.

У «Мерседеса» отлетел задний бампер. Красный автомобиль подбил ограждение, для него авария закончилась смятым капотом. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, что ещё одно серьёзное ДТП произошло рано утром на Гражданском проспекте. Начинающий водитель разбил мамин «Хёндэ» об столб.

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Комментарии (2)

sektor7
Уважаемая редакция компенсирует новостями о дтп отсутствие сайта Водитель Петербурга.
Спасибо большое 😊
Blablabla
Карма. Поехал на красный, получил красным.
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