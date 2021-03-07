Массовая авария произошла в Невском районе Петербурга в ночь на 7 марта. О ДТП в социальных сетях рассказали очевидцы.



На перекресток улиц Ивановской и Седова выехал белый «Мерседес», его подбил спешащий красный автомобиль. От удара «Мерседес» развернуло, он врезался в другую машину.



У «Мерседеса» отлетел задний бампер. Красный автомобиль подбил ограждение, для него авария закончилась смятым капотом. Информация о пострадавших уточняется.

