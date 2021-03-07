В Роскачестве накануне Международного женского дня рассказали, что в России ни одно косметическое средство официально не может быть признано органическим. Покупателям, которые никак не защищены от обмана, советуют только внимательно изучать состав продукции.



Согласно российскому законодательству, к органической относится только сельскохозяйственная продукция, которая произведена по определенным требованиям, в том числе без применения пестицидов, химических удобрений, ГМО и антибиотиков. Однако парфюмерно-косметическая продукция и бытовая химия в России не являются сельскохозяйственными, поэтому статус органических им присвоить не могут.



Единственный обязательный для производителей косметики документ — техрегламент Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции». Он устанавливает требования к безопасности, упаковке, маркировке, но не учитывает степень натуральности состава продукции. Сертификация международных организаций не проверяется на российском рынке, требований к натуральным, био- и экокосметическим средствам не установлено. «Это значит, что покупатель пока никак не защищен от обмана», — признают в Роскачестве.