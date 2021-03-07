В России за сутки выявили менее 11 тысяч случаев заражения COVID-19. В Петербурге — 968 заболевших

За последние сутки в России официально подтверждено 10 595 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Это на 3,87% меньше, чем было выявлено накануне (11 022). Общее число заразившихся в стране достигло 4 322 776 человек. Об этом свидетельствуют свежие данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом от 7 марта.



Регионы — лидеры по числу новых случаев: Москва — 1534 (990 395 за всё время), Петербург — 968 (373 931), Московская область — 773 (218 860), Нижегородская область — 383 (99 264) и Ростовская область — 272 (74 960).

