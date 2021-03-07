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Самый вкусный блин — он с чем? Голосуй!

Фото: Эмин Джафаров/«Коммерсантъ»
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Выбираем самый вкусный блин! Масленичное голосование на «Фонтанке»

Масленица идет! В этом году она начинается 8 марта, а заканчивается 14-го. «Фонтанка» предлагает не спорить о лучших рецептах — уж больно это травматично, — а поговорить о разных начинках.

Пожалуй, у каждого человека есть мнение, с чем правильно есть блины. В каждой семье наверняка был свой секрет. Выберите одну из картинок опроса «Фонтанки», поделитесь выбором в социальных сетях и посмотрите на то, как голосуют другие читатели. А если мы что-то упустили, напишите об этом в комментариях.

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Впрочем, если вы поделитесь в комментариях и рецептом самого вкусного теста, мы возражать не станем.

Фото: Эмин Джафаров/«Коммерсантъ»

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Комментарии (5)

Иван 2пырьев
Сгущенка, есессно
sektor7
Малина и сметана
Коренная ленинградка
А где со сгухой???
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