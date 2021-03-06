FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -10
74.43р88.93р
Что запрещено до 10 мартаПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
10
Печать

У метро «Чёрная речка» неисправный светофор заменил регулировщик из народа. Он разгоняет пробку не первый час

Попытка избежать транспортного коллапса предпринята в Приморском районе Петербурга 6 марта. Дорожные потоки разводит случайный прохожий, на второй час работы получивший светоотражающий жилет в качестве благодарности.

Работу добровольца рядом с метро «Чёрная речка» в половине девятого часа вечера показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». К погодным сложностям на перекрёстке добавились неработающие светофоры, обязанности регулировщика решительно принял прохожий. «Секретный агент ДПС», — прокомментировали пользователи.

Провальной его попытку не назвать. Судя по записи с камеры наблюдения, не теряет энтузиазма и уже как пару часов даёт добро на проезд легковым машинам, автобусам и автозакам. Кто-то из водителей заботливо снабдил его одним из атрибутов дорожного сотрудника — светоотражающим жилетом.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

Asus
Ему еще статью не пришили за незаконною регулировку движения и создание помех, а так же за незаконный одиночный митинг
263248201
В старых советских ПДД было написано, что ввходит стахановец и регулирует движение.

Может это гаишник на пенсии?
Laska77
а где товарисЧи из ГБДД? маразм полный! это их работа! или они не в курсе , что светофор не работает, за что ЗП получают, за то что сидят в кустах в рейде по ловле выпивших за рулем?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний