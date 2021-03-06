Попытка избежать транспортного коллапса предпринята в Приморском районе Петербурга 6 марта. Дорожные потоки разводит случайный прохожий, на второй час работы получивший светоотражающий жилет в качестве благодарности.
Работу добровольца рядом с метро «Чёрная речка» в половине девятого часа вечера показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». К погодным сложностям на перекрёстке добавились неработающие светофоры, обязанности регулировщика решительно принял прохожий. «Секретный агент ДПС», — прокомментировали пользователи.
Провальной его попытку не назвать. Судя по записи с камеры наблюдения, не теряет энтузиазма и уже как пару часов даёт добро на проезд легковым машинам, автобусам и автозакам. Кто-то из водителей заботливо снабдил его одним из атрибутов дорожного сотрудника — светоотражающим жилетом.