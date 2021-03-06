Как рассказал «Фонтанке» петербуржец, 6 марта проспект Большевиков оказался слишком тесным для белого «БМВ» и трактора. Он застал кульминацию конфликта у дома №24 в начале шестого часа вечера, когда автомобилист запрыгнул на подножку трактора, вцепился в дверь и пытался достать ногой водителя. Тот пытался вытолкнуть агрессора, но не преуспел — в кабине скрылись оба.

Видео дорожного конфликта прислал в редакцию читатель, который стал свидетелем дорожного конфликта в Невском районе Петербурга. По его словам, тонкости ПДД выясняли с такой экспрессией, что под раздачу попала соседняя машина.

Тем, кто вынужденно наблюдал представление из первого ряда, не повезло. По словам читателя, в пылу схватки трактор проехал и зацепил ковшом машину, в которой были женщина и ребёнок. «Они не пострадали. Водитель "БМВ" уехал до приезда сотрудников ДПС», — продолжает очевидец.



В полиции «Фонтанке» сообщили, что по проспекту Большевиков, 24 зарегистрировано сообщение о словесном конфликте из-за мелкого ДТП, участники разъехались, оформив европротокол.



Белый «БМВ», на который указал читатель, зарегистрирован на 64-летнюю жительницу Адмиралтейского района. Впрочем, за рулём бывает не только она. Так, в прошлом году дважды на нарушении правил на этом же «БМВ» был пойман 23-летний уроженец сопредельного государства, который живет с большой семьёй в Невском районе.

