Потасовкой, бранью, битыми стеклами и вызовом полиции закончился поход петербурженки Татьяны в один из баров на Рубинштейна. Ее мужу пришлось заплатить в 30 раз больше, чем стоил напиток, и сейчас он пишет в прокуратуру о вымогательстве.

В ночь на 2 марта Татьяна Гаврилкина, директор маникюрного салона, зашла в бар Monkey на Рубинштейна. Зашла потому, что у нее разрядились оба телефона — ни вызвать такси, ни связаться с родными. Пока техника заряжалась на стойке бара, девушка взяла выпить. По счету, вспоминает девушка, посидела на 450 рублей.

Дальше события развивались стремительно и противоречиво. Если излагать их сухо, с позиции наблюдателя, то завязалась ссора. Татьяна была грубо вытолкана на улицу. В пылу скандала выразилась бранно в адрес представителя бара, за что немедленно получила по лицу, силовой прием и сверху пару раз кулаком по голове. Дальше она лежит на ступенях и рыдает, а ей в резкой форме говорят покинуть территорию. Пытаясь вернуть дорогие телефоны, Татьяна била ногами по окнам и бросалась камнями. Дальше довольно закономерный наряд полиции и поездка петербурженки в отделение.

Подруги Татьяны сообщили о происшествии мужу Павлу, тот метнулся выяснять, в чем дело. Ему показали разбитое стекло в двери и другие следы потасовки. Услышал предложение: оплатить ущерб в 15 тысяч рублей, а за это администрация отзовет заявление из полиции. Согласился.

Когда супруги наконец встретились и Татьяна изложила свою версию, Павел, разумеется, встал на ее сторону. Исходя из принципа «не знаешь, как поступать, поступай по закону», написали заявления — сначала в полицию, а когда поняли, что там не торопятся разбираться, — в прокуратуру.



В сети это происшествие вызвало дискуссии. В зависимости от точки зрения можно увидеть видеодоказательства правоты обеих сторон. Версии, которые излагают в разговоре с «Фонтанкой» сама Татьяна Гаврилкина и менеджер бара, отличаются настолько, что кажется, что речь о вообще двух не связанных между собой историях. В Monkey, кстати, подчеркивают, что бил Татьяну не сотрудник, а один из посетителей. Но его эмоции в баре полностью разделяют.

В сухом остатке: ущерб, который был оценен баром в 15 тысяч, полностью оплачен без торга — по номеру телефона человека, который в разговоре с «Фонтанкой» представляется родственником хозяина, судя по СПАРК, Шахрияра Талыбханлы. Сам Шахрияр через представителей на связь выйти обещал, но к моменту публикации так этого и не сделал. Видео, где схлестнулись, как на ринге, дородный молодой человек и хрупкая брюнетка, активно обсуждается в сети, в том числе с уклоном в обсуждение национальных менталитетов. У каждого своя точка зрения и на то, какую степень словесной обиды может стерпеть кавказский мужчина. Следующая плоскость дискуссии — разница между пощечиной и хорошо поставленным прямым справа: их природа, сущность, культурологический бэкграунд и актуальность.

