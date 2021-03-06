Массовой давкой закончилась распродажа в магазине игрушек в Башкортостане, сообщают 6 марта паблики региона в соцсетях.
По данным «Моя Уфа», в городе Белебей один из магазинов анонсировал акцию в честь наступающего праздника. В частности, небольшие мягкие игрушки предлагали за 39 рублей. Выгодное предложение, как оказалось, заинтересовало слишком многих, и люди решительно бросились на шопинг с целью урвать товар по выгодной цене.
Как сообщает паблик «Белебей. Газеточка» со ссылкой на свидетелей произошедшего, уникальное предложение действовало только с 9 до 10 часов утра, и к моменту открытия собралась толпа примерно в 150 человек. Когда открыли магазин, все ринулись к прилавкам. По свидетельствам очевидцев, одна женщина упала.
О пострадавших не сообщается.