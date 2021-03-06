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В Башкирии люди устроили давку из-за распродажи игрушек по 39 рублей

Массовой давкой закончилась распродажа в магазине игрушек в Башкортостане, сообщают 6 марта паблики региона в соцсетях.

По данным «Моя Уфа», в городе Белебей один из магазинов анонсировал акцию в честь наступающего праздника. В частности, небольшие мягкие игрушки предлагали за 39 рублей. Выгодное предложение, как оказалось, заинтересовало слишком многих, и люди решительно бросились на шопинг с целью урвать товар по выгодной цене.

Как сообщает паблик «Белебей. Газеточка» со ссылкой на свидетелей произошедшего, уникальное предложение действовало только с 9 до 10 часов утра, и к моменту открытия собралась толпа примерно в 150 человек. Когда открыли магазин, все ринулись к прилавкам. По свидетельствам очевидцев, одна женщина упала.

О пострадавших не сообщается.

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Комментарии (18)

260565911
Глубинный, всегда голосующий "за" народ. Другой мир.
ConnectingPpl
И вот с таким быдлом приходится жить нормальным людям...
doorbal_
такой же скот наблюдал в двух закрывающихся магазинах SPAR. Сотрудник выкатывал тележку со склада с товаром на который была скидка 70% и на эту тележку набрасывались какие-то хабалки и мужчины из сериала "сваты", выдирая друг у друга из рук упаковки с каким-то шлаком.
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