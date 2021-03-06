Под Петербургом вооружённый водитель «Лады» устроил догонялки с подстреленным «Фордом» и нарвался на полицию

Правила дорожного движения со стрельбой разбирали в Кингисеппском районе Ленинградской области 6 марта. После пальбы один из водителей попытался скрыться, но не уехал дальше полиции.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, немногим позже полудня в полицию обратился 30-летний горожанин, который заявил, что стал жертвой вооружённого автохама. По его словам, водитель «Лады Гранты» выстрелил в его «Форд» так, что повредил боковое стекло.

Владелец пострадавшей машины попытался было догнать обидчика, но потерял его на объездной дороге в Кингисеппе.