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Под Петербургом вооружённый водитель «Лады» устроил догонялки с подстреленным «Фордом» и нарвался на полицию

Правила дорожного движения со стрельбой разбирали в Кингисеппском районе Ленинградской области 6 марта. После пальбы один из водителей попытался скрыться, но не уехал дальше полиции.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, немногим позже полудня в полицию обратился 30-летний горожанин, который заявил, что стал жертвой вооружённого автохама. По его словам, водитель «Лады Гранты» выстрелил в его «Форд» так, что повредил боковое стекло.

Владелец пострадавшей машины попытался было догнать обидчика, но потерял его на объездной дороге в Кингисеппе.

Патрульные наряды «Ладу» не пропустили. Автомобиль остановили на Нарвском шоссе. За рулём оказался 20-летний обладатель пневматического пистолета. Его разоружили и доставили в отдел — объясняться. По факту случившегося проводится проверка.

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Комментарии (9)

Ark7
Лишение прав пожизненно. На учёт в психдиспансер. Это помимо возможного уголовного наказания
ivan5_5e4d10fe646f6
Ущарб от разбитого стекла малый телесных нет. Вполне верояьно ничего и не будет кроме того что убегал не подчинился зтсп. Административка то есть
Вадим Линин
От "жаждущих ствола" сторонников легализации короткоствола будут комментарии, что "вот если бы у него был боевой, то он бы сто раз подумал!" ???
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