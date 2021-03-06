Территорию у метро «Проспект Большевиков» превратят в общественное пространство со скейт-площадкой, зеленью и амфитеатром

«Жители района попросили благоустроить эту территорию. В прошлом году администрация Невского района разработала проект. Здесь появится современное общественное пространство с прогулочными аллеями и зонами отдыха. Деньги администрации района выделены», — передаёт пресс-служба Смольного слова губернатора Александра Беглова в ходе рабочего объезда Невского района..

Спустя 20 лет после предыдущего обустройства территории около станции метро «Проспект Большевиков» там появится общественное пространство, сообщили 6 марта в пресс-службе администрации губернатора Петербурга.

На участке между улицей Коллонтай, проспектом Пятилеток и Клочковым переулком организуют мощёные прогулочные зоны. Для удобства пешеходов там разместят скамейки с навесами. Территорию облагородят деревьями и кустарниками, цветами, композициями из растений. В Смольном отмечают, что в общественном пространстве также «запланирована медиазона с экранами».

«В планах также скейтборд-площадка, две велопарковки, качели. Парковка у метро будет огорожена зеленой изгородью. За зданием станции разместится амфитеатр. Там будут проводиться лекции, мастер-классы», — описали проект власти.



Кроме того, на территории обещают бесплатный Wi-Fi, видеонаблюдение с кнопкой вызова полиции и доступность для маломобильных граждан. Губернатор заметил, что также нужны современные остановки общественного транспорта, красивое освещение и подогрев пешеходных зон.

По данным Смольного, общая стоимость работ составит 118,3 млн рублей, проект предполагается реализовать до конца 2021 года.

