Мошенники обманули праправнучку одного из первых архитекторов Петербурга. Она пыталась вернуть деньги жителей

Как стало известно «Фонтанке» 6 марта, накануне в полицию обратилась 81-летняя петербурженка с просьбой привлечь к ответственности тех, кому она в надежде на помощь заплатила почти 420 тысяч рублей. Столько за свои услуги запросили юристы, телефон которых женщина услышала в рекламе по радио.
Женщина — потомственный архитектор — пыталась решить вопрос с возвратом 600 тысяч рублей, которые собрали жители на установку памятника Анне Ахматовой в Сиверском. Поговорив со специалистами, она уверилась в успехе, 26 февраля перевела деньги, после чего юристы перестали выходить на связь.
В полиции приняли заявление, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Появление памятника Анне Ахматовой в посёлке Сиверский анонсировали в мае 2019 года. Гатчинская служба новостей писала, что на пересечении Малого переулка и Республиканского проспекта установят бюст из белого искусственного мрамора.
Сообщалось, что два миллиона рублей, в которую оценили стоимость работ, предусмотрены по программе благоустройства общественных территорий в бюджете поселения. Предполагалось, что увидеть результат смогут к концу лета, но больше о памятнике не писали. Инициатором создания монумента выступила как раз потерпевшая петербурженка.
Она архитектор в десятом поколении, праправнучка одного из первых архитекторов Петербурга Николая Гербеля. Среди её работ жилые дома, интерьерные проекты, памятник Победам Витгенштейна, учебно-лабораторный корпус ВМедА на улице Лебедева, корпус радио-телепередающего центра на улице Павлова, комплекс музыкальной и художественной школы.