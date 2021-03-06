Мошенники обманули праправнучку одного из первых архитекторов Петербурга. Она пыталась вернуть деньги жителей

Как стало известно «Фонтанке» 6 марта, накануне в полицию обратилась 81-летняя петербурженка с просьбой привлечь к ответственности тех, кому она в надежде на помощь заплатила почти 420 тысяч рублей. Столько за свои услуги запросили юристы, телефон которых женщина услышала в рекламе по радио.

Женщина — потомственный архитектор — пыталась решить вопрос с возвратом 600 тысяч рублей, которые собрали жители на установку памятника Анне Ахматовой в Сиверском. Поговорив со специалистами, она уверилась в успехе, 26 февраля перевела деньги, после чего юристы перестали выходить на связь.