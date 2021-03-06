Нефть — почти 70 долларов за баррель. Россия — в числе главных выгодоприобретателей этого роста

Котировки на фьючерсы нефти марки Brent со сроком поставки в мае, по данным Investing.com, достигали 69,68 доллара за баррель. Речь уже даже не о преодолении коронавирусного кризиса прошлой весны — так дорого, как сейчас, нефть не стоила с марта 2019 года, когда никакого вируса не было и в помине.

На биржевых торгах нефтяными фьючерсами в субботу, 6 марта, котировки вплотную приблизились к 70 долларам за баррель марки Brent. Решения ОПЕК+ толкают цены вверх, а Россия получает по 9 миллионов дополнительных долларов в сутки.

Всего за день 6 марта цена на нефть выросла более чем на 4,2%. Эксперты объясняют это публикацией крайне позитивных данных об уровне безработицы в США, которые говорят о заметном преодолении главной экономикой мира коронавирусных последствий.

Однако основной драйвер роста — договоренности ОПЕК+, достигнутые вечером в четверг, 4 марта. Главным сюрпризом для инвесторов стал отказ Саудовской Аравии повышать свои квоты, а также сохранение ограничений почти для всех остальных участников сделки. Единственным исключением стали Россия и Казахстан.

По итогам переговоров России было позволено увеличить поставки на 130 тыс. баррелей в сутки, что по нынешним ценам будет приносить отечественным нефтяникам примерно 9,1 млн долларов в день и более полумиллиарда долларов за два месяца действия нынешних ограничений.

Рубль на этом фоне заметно укрепляется, даже несмотря на объявленные на этой неделе ЦБ массированные закупки валюты на рынке. Российская валюта по итогам торгов в пятницу, 5 марта, укрепилась к доллару на 0,7%, до 74,20, показав наибольший прирост за торговую сессию среди всех валют развивающихся рынков, отмечает сервис ProFinance. Причиной тому эксперты видят в оказавшихся не слишком жесткими санкциях против российского госдолга и, разумеется, в стремительном росте цен на нефть.