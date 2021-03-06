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Нефть — почти 70 долларов за баррель. Россия — в числе главных выгодоприобретателей этого роста

На биржевых торгах нефтяными фьючерсами в субботу, 6 марта, котировки вплотную приблизились к 70 долларам за баррель марки Brent. Решения ОПЕК+ толкают цены вверх, а Россия получает по 9 миллионов дополнительных долларов в сутки.

Котировки на фьючерсы нефти марки Brent со сроком поставки в мае, по данным Investing.com, достигали 69,68 доллара за баррель. Речь уже даже не о преодолении коронавирусного кризиса прошлой весны — так дорого, как сейчас, нефть не стоила с марта 2019 года, когда никакого вируса не было и в помине.

Всего за день 6 марта цена на нефть выросла более чем на 4,2%. Эксперты объясняют это публикацией крайне позитивных данных об уровне безработицы в США, которые говорят о заметном преодолении главной экономикой мира коронавирусных последствий.

Однако основной драйвер роста — договоренности ОПЕК+, достигнутые вечером в четверг, 4 марта. Главным сюрпризом для инвесторов стал отказ Саудовской Аравии повышать свои квоты, а также сохранение ограничений почти для всех остальных участников сделки. Единственным исключением стали Россия и Казахстан.

По итогам переговоров России было позволено увеличить поставки на 130 тыс. баррелей в сутки, что по нынешним ценам будет приносить отечественным нефтяникам примерно 9,1 млн долларов в день и более полумиллиарда долларов за два месяца действия нынешних ограничений.

Рубль на этом фоне заметно укрепляется, даже несмотря на объявленные на этой неделе ЦБ массированные закупки валюты на рынке. Российская валюта по итогам торгов в пятницу, 5 марта, укрепилась к доллару на 0,7%, до 74,20, показав наибольший прирост за торговую сессию среди всех валют развивающихся рынков, отмечает сервис ProFinance. Причиной тому эксперты видят в оказавшихся не слишком жесткими санкциях против российского госдолга и, разумеется, в стремительном росте цен на нефть.

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Комментарии (53)

Михаил Петров-Водкин
Если б не Крым и дворец с прочими ротенбергами, то доллар был бы по 40.

Ли Куан Ю говорил, что у него было два пути правления: воровать, как российский лидер, чтобы вместе с семьёй и друзьями попасть в списки богатейших людей мира, оставив сингапурский народ прозябать в нищете. Или стать слугой народа и вывести Сингапур в десятку самых развитых стран мира. Премьер-министр выбрал второй путь правления и стал самым успешным политиком глобального масштаба и главой процветающей страны.
Ли Куан Ю не раз говорил, что для победы над коррупцией нужно быть безжалостным, готовым отправить за решетку родственников и знакомых, если те воруют и берут взятки. Ли Куан Ю не щадил никого. «Начните с того, что посадите трех своих друзей. Вы точно знаете — за что, и они знают — за что», — такие слова приписывают отцу сингапурской нации.

Сейчас каждый седьмой житель Сингапура имеет один миллион долларов или более активов, которые могут быть инвестированы.
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>Главным сюрпризом для инвесторов стал отказ Саудовской Аравии повышать свои квоты, а также сохранение ограничений почти для всех остальных участников сделки. Единственным исключением стали Россия и Казахстан.

Интересно что предложили Саудовской Аравии Россия и Казахстан ?
atty
Столько лет прошло с просроченным, а как были страной бензоколонкой зависящей от цен на нефть, так и остались, только щёки и надуваем.
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