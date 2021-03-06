Четыре человека, включая детей, попали в больницу после ДТП в Приморском районе Петербурга.
Как рассказали в пресс-службе МВД по городу, три автомобиля столкнулись у дома 57 по улице Королёва на территории ЖК «Граффити». Авария произошла утром 6 марта.
По предварительной информации, водитель 1961 г.р. за рулём «Хендай Солярис» не уступил дорогу автомобилю «Киа Серато» под управлением 30-летнего и врезался в него. «Киа Серато» оказался на встречке и столкнулся с «Шевроле Авео», ехавшим в противоположном направлении под управлением женщины 1979 г.р.
В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры автомобиля «Хендай Солярис» (женщина 1982 г.р. и двое детей 2005 и 2012 г.р.). Их госпитализировали с травмами разной степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка. Был ли предполагаемый виновник аварии в состоянии алкогольного опьянения, в МВД не уточняют.