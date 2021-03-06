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В Приморском районе неуступчивый водитель устроил тройное ДТП. Пострадал он сам и его пассажиры: женщина и двое детей

Четыре человека, включая детей, попали в больницу после ДТП в Приморском районе Петербурга.

Как рассказали в пресс-службе МВД по городу, три автомобиля столкнулись у дома 57 по улице Королёва на территории ЖК «Граффити». Авария произошла утром 6 марта.

По предварительной информации, водитель 1961 г.р. за рулём «Хендай Солярис» не уступил дорогу автомобилю «Киа Серато» под управлением 30-летнего и врезался в него. «Киа Серато» оказался на встречке и столкнулся с «Шевроле Авео», ехавшим в противоположном направлении под управлением женщины 1979 г.р.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры автомобиля «Хендай Солярис» (женщина 1982 г.р. и двое детей 2005 и 2012 г.р.). Их госпитализировали с травмами разной степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка. Был ли предполагаемый виновник аварии в состоянии алкогольного опьянения, в МВД не уточняют.

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Комментарии (12)

262847481
А как у Граффити на встречку можно выехать ? Там разделительная метров 6. Что за чудеса?
Маэстро
Бараны никому не уступают, у них для этого рога есть. Вот рогатенькие и бодают всех подряд.
Ифка
Мужик на КИА неправ, но солярис то должен был всех пропустить, выезжая с придомовой территории. тем более дети в машине. странно
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