Четыре человека, включая детей, попали в больницу после ДТП в Приморском районе Петербурга.

Как рассказали в пресс-службе МВД по городу, три автомобиля столкнулись у дома 57 по улице Королёва на территории ЖК «Граффити». Авария произошла утром 6 марта.

По предварительной информации, водитель 1961 г.р. за рулём «Хендай Солярис» не уступил дорогу автомобилю «Киа Серато» под управлением 30-летнего и врезался в него. «Киа Серато» оказался на встречке и столкнулся с «Шевроле Авео», ехавшим в противоположном направлении под управлением женщины 1979 г.р.