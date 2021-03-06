Захарова: Представитель правительства ФРГ посещал Москву и Петербург для обсуждения двусторонних связей

Координатор правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами «Восточного партнерства», депутат бундестага Йохан Заатхоф посещал Москву и Санкт-Петербург с 27 февраля по 3 марта и участвовал в переговорах о двусторонних отношениях РФ и Германии. Об этом говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на вопрос СМИ, распространённом 6 марта.



«В ходе пребывания в нашей стране он [Заатхоф] провел встречи с председателем Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерием Фадеевым и руководителем депутатской группы по связям с бундестагом ФРГ в Государственной думе Павлом Завальным. Состоялись беседы в МИД России, в том числе со специальным представителем президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким, а также в администрации Санкт-Петербурга», — цитирует слова Захаровой ТАСС.

