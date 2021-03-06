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Захарова: Представитель правительства ФРГ посещал Москву и Петербург для обсуждения двусторонних связей

Координатор правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами «Восточного партнерства», депутат бундестага Йохан Заатхоф посещал Москву и Санкт-Петербург с 27 февраля по 3 марта и участвовал в переговорах о двусторонних отношениях РФ и Германии. Об этом говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на вопрос СМИ, распространённом 6 марта.

«В ходе пребывания в нашей стране он [Заатхоф] провел встречи с председателем Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерием Фадеевым и руководителем депутатской группы по связям с бундестагом ФРГ в Государственной думе Павлом Завальным. Состоялись беседы в МИД России, в том числе со специальным представителем президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким, а также в администрации Санкт-Петербурга», — цитирует слова Захаровой ТАСС.

«Предметом обсуждения стал широкий спектр вопросов, касающихся развития российско-германских общественно-политических связей, в частности деятельности форума «Петербургский диалог», и культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами с акцентом на проведение в 2020–2021 годах Года Германии в России и предстоящих совместных выставочных проектах», — уточнила она.

Дипломат указала, что германский депутат в ходе встреч высказывал претензии по проблемным вопросам в российско-германских отношениях, в частности отметил озабоченность судьбой российского гражданского общества.

«С российской стороны были даны развернутые и исчерпывающие разъяснения», — говорится в ответе.

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Комментарии (3)

Агроном аэродрома
О! Не, зря, оказывается, сегодня г-н СергиенкО за сименс тёр..
Igor_VS
Переведу эту трещотку. Немец наверняка трендел, что если вы в Иран собрались, так объясните нам. А то у вас в конституции одно, а на деле другое.
NAFTALIN 2000-2036
"Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его; Иуда родил Фареса и Зару от Фамари: Фарес родил Есрома; Есром родил Арама; Арам родил Аминадава; Аминадав родил Наасона; Наасон родил Салмона...Заатоф..." "Корона Российской империи или Новые приключения"
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