Захарова: Представитель правительства ФРГ посещал Москву и Петербург для обсуждения двусторонних связей

Координатор правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами «Восточного партнерства», депутат бундестага Йохан Заатхоф посещал Москву и Санкт-Петербург с 27 февраля по 3 марта и участвовал в переговорах о двусторонних отношениях РФ и Германии. Об этом говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на вопрос СМИ, распространённом 6 марта.
«В ходе пребывания в нашей стране он [Заатхоф] провел встречи с председателем Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерием Фадеевым и руководителем депутатской группы по связям с бундестагом ФРГ в Государственной думе Павлом Завальным. Состоялись беседы в МИД России, в том числе со специальным представителем президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким, а также в администрации Санкт-Петербурга», — цитирует слова Захаровой ТАСС.
«Предметом обсуждения стал широкий спектр вопросов, касающихся развития российско-германских общественно-политических связей, в частности деятельности форума «Петербургский диалог», и культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами с акцентом на проведение в 2020–2021 годах Года Германии в России и предстоящих совместных выставочных проектах», — уточнила она.
Дипломат указала, что германский депутат в ходе встреч высказывал претензии по проблемным вопросам в российско-германских отношениях, в частности отметил озабоченность судьбой российского гражданского общества.
«С российской стороны были даны развернутые и исчерпывающие разъяснения», — говорится в ответе.