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Театр на Васильевском представит спектакль об абьюзе и домашнем насилии

7 и 8 марта на Камерной сцене Театра на Васильевском состоится премьера спектакля «Семью восемь».

Эскиз по пьесе Дарьи Слюсаренко был показан на режиссёрской лаборатории «Новая режиссура и современная драматургия для молодёжи #ПРОТЕкСТ», в итоге его признали одним из лучших и решили, что он достоин стать полноценным спектаклем.

Фото: афиша спектакля
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Спектакль Галины Зальцман построен как серия воспоминаний о своём детстве: семья героини состоит только из женщин — измотанной работой и бытовыми неурядицами мамы и деспотичной, авторитарной бабушки. Обо всех событиях рассказывается ретроспективно — так мы узнаем о полученных психологических травмах и взращенном комплексе вины, невозможности диалога с самыми близкими людьми и редких попытках всё-таки найти точки пересечения.

Главную героиню играют три актрисы, обозначающие три её возраста — детство, юность и зрелость. А в роли бабушки-абьюзера, которая руководствуется архаичной установкой «бьет, потому что любит», на сцену выйдет актриса Татьяна Башлакова. Сценографию и костюмы придумывает Екатерина Никитина.

Начало в 19:30.

18+

Наталия Эфендиева

Фото: афиша спектакля

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Комментарии (6)

WuhanRockCafe
Отлиный подарок прекрасному полу к празднику.
Джентльменам на этом дамском шабаше делать нечего.
lamer
Судя по возрастному цензу, Екатерина Никитина с костюмами там не особо заморачивалась.
Редиска Здесь
Моя дочь даже в 5 лет понимала, что в разговаривая с русскими надо обходиться русскими словами. Редактор фонтанки до этого, похоже, еще не дорос.
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