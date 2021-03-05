Театр на Васильевском представит спектакль об абьюзе и домашнем насилии

7 и 8 марта на Камерной сцене Театра на Васильевском состоится премьера спектакля «Семью восемь».
Эскиз по пьесе Дарьи Слюсаренко был показан на режиссёрской лаборатории «Новая режиссура и современная драматургия для молодёжи #ПРОТЕкСТ», в итоге его признали одним из лучших и решили, что он достоин стать полноценным спектаклем.
Спектакль Галины Зальцман построен как серия воспоминаний о своём детстве: семья героини состоит только из женщин — измотанной работой и бытовыми неурядицами мамы и деспотичной, авторитарной бабушки. Обо всех событиях рассказывается ретроспективно — так мы узнаем о полученных психологических травмах и взращенном комплексе вины, невозможности диалога с самыми близкими людьми и редких попытках всё-таки найти точки пересечения.
Главную героиню играют три актрисы, обозначающие три её возраста — детство, юность и зрелость. А в роли бабушки-абьюзера, которая руководствуется архаичной установкой «бьет, потому что любит», на сцену выйдет актриса Татьяна Башлакова. Сценографию и костюмы придумывает Екатерина Никитина.
Начало в 19:30.
18+
Наталия Эфендиева