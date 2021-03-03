«Додо Пицца» планирует выйти на биржу к 2024 году

Компания Dodo Brands, которая развивает сеть под брендом «Додо Пицца», планирует провести первичное размещение акций на московской или международной бирже в начале 2024 года. Об этом сообщил основатель компании Федор Овчинников 3 марта на своей странице в Facebook.



Dodo Brands планирует заработать на IPO до $30 млн. «Мы назвали эту стратегию «План 333» — 3 года, 3 бренда, EBITDA $30 млн», — заявил Овчинников. Помимо «Додо Пиццы», компания будет развивать бренды кофейни «Дринкит» и закусочной «Донер 42».