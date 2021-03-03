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«Додо Пицца» планирует выйти на биржу к 2024 году

Компания Dodo Brands, которая развивает сеть под брендом «Додо Пицца», планирует провести первичное размещение акций на московской или международной бирже в начале 2024 года. Об этом сообщил основатель компании Федор Овчинников 3 марта на своей странице в Facebook.

Dodo Brands планирует заработать на IPO до $30 млн. «Мы назвали эту стратегию «План 333» — 3 года, 3 бренда, EBITDA $30 млн», — заявил Овчинников. Помимо «Додо Пиццы», компания будет развивать бренды кофейни «Дринкит» и закусочной «Донер 42».

Перед выходом на IPO компания планирует в 2022 году провести выпуск рублевых облигаций на Московской бирже или привлечь финансового инвестора.

Dodo Brands планирует развиваться на международных рынках. Главный бренд компании — сеть пиццерий «Додо Пицца» — объединяет 683 заведения в 14 странах, включая Россию, США и страны Европы. По данным СПАРК, выручка компании за 2019 год превысила 1,3 млрд рублей. Совладельцем франшизы Dodo Brands является компания с Виргинских островов DP Global Group. По данным СМИ, реальный контроль над компанией принадлежит Федору Овчинникову. Он владеет контрольным пакетом акций Dodo Brands (43%) и почти 70% голосующих акций.

Dodo Brands планирует развиваться на международных рынках. Ранее «Фонтанка» писала, что сеть пиццерий временно закрыла все свои заведения в Китае из-за коронавируса.

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