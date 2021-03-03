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В Иркутской области появилась самая трезвая деревня России. Жители проголосовали за «сухой закон»

Полный отказ от алкоголя выбрали жители деревни Хамакар в Иркутской области. Народный сход постановил продажу спиртного полностью запретить.

Девять лет в селе было разрешено торговать алкоголем только по пятницам с 17:00 до 20:00 часов, при этом позволялось продавать только пиво и коктейли, однако водку привозили нелегально — на рейсовых вертолетах и по зимнику.

В голосовании за трезвый образ жизни участвовали 33 человека, это «больше половины всего списочного состава» избирателей. Из них мораторий поддержало «подавляющее большинство», пишет 3 марта «Тайга.инфо» со ссылкой на газету «Правда Севера».

По данным «ГАС.Выборы», на выборах губернатора в сентябре 2020 года общее число зарегистрированных в Хамакаре избирателей составляло 64 человека.

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Комментарии (2)

alexadmin
Если они все против, то кто же ее покупал?
footballer13
Очевидно решение в пользу местных самогонщиков.
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