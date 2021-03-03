Журналисту «Новой газеты» Илье Азару назначили 150 тыс. рублей штрафа за пост

Журналиста «Новой газеты» Илью Азара оштрафовали на 150 тыс. рублей по делу о повторном нарушении законодательства о митингах. Его пост посчитали призывом к участию в несогласованной акции 12 марта 2020 года против поправок к Конституции.
«Тверским судом вынесено постановление о признании виновным Ильи Азара в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КОАП РФ и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 150 000 рублей», — сообщает 3 марта пресс-секретарь Тверского суда.
Как уточняет «Апология протеста» со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева, в ходе заседания суд отказал во всех ходатайствах, в том числе об участии прокурора, о назначении лингвистической экспертизы и о признании доказательств недопустимыми.
Это одно из двух административных дел, возбуждённых в отношении Азара по статье о повторном нарушении законодательства о митингах. Как уточняет «Новая газета», второе касается поста в Facebook «с призывом неопределенного круга граждан» участвовать в акции в поддержку журналиста Ивана Сафронова 13 июля у СИЗО «Лефортово». По этому протоколу журналисту грозит до 30 суток ареста.