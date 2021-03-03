Журналисту «Новой газеты» Илье Азару назначили 150 тыс. рублей штрафа за пост

Журналиста «Новой газеты» Илью Азара оштрафовали на 150 тыс. рублей по делу о повторном нарушении законодательства о митингах. Его пост посчитали призывом к участию в несогласованной акции 12 марта 2020 года против поправок к Конституции.



«Тверским судом вынесено постановление о признании виновным Ильи Азара в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КОАП РФ и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 150 000 рублей», — сообщает 3 марта пресс-секретарь Тверского суда.