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Журналисту «Новой газеты» Илье Азару назначили 150 тыс. рублей штрафа за пост

Журналиста «Новой газеты» Илью Азара оштрафовали на 150 тыс. рублей по делу о повторном нарушении законодательства о митингах. Его пост посчитали призывом к участию в несогласованной акции 12 марта 2020 года против поправок к Конституции.

«Тверским судом вынесено постановление о признании виновным Ильи Азара в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КОАП РФ и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 150 000 рублей», — сообщает 3 марта пресс-секретарь Тверского суда.

Как уточняет «Апология протеста» со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева, в ходе заседания суд отказал во всех ходатайствах, в том числе об участии прокурора, о назначении лингвистической экспертизы и о признании доказательств недопустимыми.

Это одно из двух административных дел, возбуждённых в отношении Азара по статье о повторном нарушении законодательства о митингах. Как уточняет «Новая газета», второе касается поста в Facebook «с призывом неопределенного круга граждан» участвовать в акции в поддержку журналиста Ивана Сафронова 13 июля у СИЗО «Лефортово». По этому протоколу журналисту грозит до 30 суток ареста.

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Комментарии (4)

260688481
Все суды по делам, связанным с "несогласованной акции 12 марта 2020", являются незаконными, так как нет квалифицированной регистрации этого события, устанавливающей его локацию, время, характеристики участия, ограничения и предупреждения. Имеются только частные высказывания служивых, журналистов, публики, но нет документа, имеющего юридическую силу. А на нет и суда нет!
ConnectingPpl
Ведь бомбанет же, когда недовольных будет значительное большинство, их и так с каждым годом все больше. И Интернет помнит все - никто из кремлевских нацистов не избежит возмездия. Надо решать проблемы недовольных и не позволять им набирать критическую массу.
265055802
Господи, какие же гниды. Илья, сочувствую.
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