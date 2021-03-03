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Не перепрыгнул. Автомобиль повис на заборе носом в канаву на Колпинском шоссе в Петербурге

Водитель легкового автомобиля не удержал машину на дороге в Пушкинском районе Петербурга днем 3 марта. «Полет» закончился в заборе.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Алексей, на Колпинском шоссе у ТЦ «Славянка» рядом с пересечением с Московским шоссе, легковой автомобиль Ford вылетел на тротуар, пробил установленное там металлическое ограждение и уткнулся носом в расположенную за ним канаву. При этом машина повисла на сломанном заборе.

На место прибыли сотрудники ГИБДД и машина реанимации. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 15:30. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Сейчас движение на Колпинском шоссе, по данным «Яндекс.Пробок», сейчас затруднено в сторону Пушкина, но вряд ли ДТП сильно повлияло на дорожную ситуацию.

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