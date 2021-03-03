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В Волгодонске приставы тушили подсудимого, загоревшегося во время заседания

Приставам пришлось тушить мужчину, обвиняемого в похищении человека и грабеже. Инцидент произошёл в зале заседаний Волгодонского районного суда, о чём сообщает пресс-служба 3 марта.

Как сказано в сообщении, во время оглашения приговора подсудимого охватило пламя, этому предшествовали манипуляции с канистрой. Как она попала в зал суда — неизвестно. Судебный пристав и сотрудники конвоя пресекли действия мужчины. Сотрудники суда вызвали медиков, которые оказали подсудимому помощь. «В настоящее время по факту происшествия следственными органами проводится проверка», — уточняется в сообщении.

Подсудимый в карете скорой помощи с ожогами был отправлен в больницу.

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