Сотрудника полиции Афанасьева могут уволить за некрасивое поведение и экстравагантный наряд, продемонстрированные в отделении Вязьмы. В пресс-службе регионального главка МВД 3 марта рассказали, что проводят проверку, но пока Афанасьев ещё работает.



Ролик обсуждается пользователями соцсетей с начала недели. На кадрах Афанасьев стоит у «дежурки» в шортах, ушанке и форменной куртке. На подколы коллег реагирует, показав в камеру средний палец. Те предупреждают: «Будем фильм сегодня смотреть на планёрке».