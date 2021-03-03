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Смоленского участкового могут уволить за шорты и средний палец. Полицейского сдали коллеги

Сотрудника полиции Афанасьева могут уволить за некрасивое поведение и экстравагантный наряд, продемонстрированные в отделении Вязьмы. В пресс-службе регионального главка МВД 3 марта рассказали, что проводят проверку, но пока Афанасьев ещё работает.

Ролик обсуждается пользователями соцсетей с начала недели. На кадрах Афанасьев стоит у «дежурки» в шортах, ушанке и форменной куртке. На подколы коллег реагирует, показав в камеру средний палец. Те предупреждают: «Будем фильм сегодня смотреть на планёрке».

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«Да, выявлен факт ненадлежащего поведения участковым уполномоченным. Сейчас проводится проверка. По результатам служебной проверки будет уволен по отрицательным основаниям. Но ещё не уволен. На время проверки не отстранён», — рассказали проекту «Подъём».

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Комментарии (8)

Кони Анатолий Ф.
Быть может он только закончил школу полиции на дистанционном обучении и еще не отвык...
Nick_Max
ну и правильно. упырям таким не место в полиции
07A
Спалили коллеги, а на разводе никто бы и не заметил, ноги то под столом. А на участке я своего упономоченного лет пять не видел, ни в шортах, ни в стрингах!
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