Сотрудника полиции Афанасьева могут уволить за некрасивое поведение и экстравагантный наряд, продемонстрированные в отделении Вязьмы. В пресс-службе регионального главка МВД 3 марта рассказали, что проводят проверку, но пока Афанасьев ещё работает.
Ролик обсуждается пользователями соцсетей с начала недели. На кадрах Афанасьев стоит у «дежурки» в шортах, ушанке и форменной куртке. На подколы коллег реагирует, показав в камеру средний палец. Те предупреждают: «Будем фильм сегодня смотреть на планёрке».
«Да, выявлен факт ненадлежащего поведения участковым уполномоченным. Сейчас проводится проверка. По результатам служебной проверки будет уволен по отрицательным основаниям. Но ещё не уволен. На время проверки не отстранён», — рассказали проекту «Подъём».