Водителю, который сбил пенсионерку на проспекте Испытателей в Петербурге и скрылся, ограничили свободу на 1,5 года

Приморский районный суд Петербурга вынес приговор водителю, который сбил пожилую женщину на проспекте Испытателей весной 2019 года. Мужчина оставил травмированную пенсионерку и скрылся.
Как сообщает 3 марта объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, 17 апреля не позднее 20:59 водитель на своем Mitsubishi ASX ехал по боковому проезду проспекта Испытателей от Коломяжского проспекта в сторону Серебристого бульвара. К дому 15 автомобилист приближался на скорости около 30–49 км/ч. Дорога была сухая и освещенная, и переходящую «карман» вне пешеходного перехода 73-летнюю женщину мужчина мог заметить заранее. Однако тормозить мужчина не стал, сбил пенсионерку, а затем уехал, не оказав помощь и не сообщив о случившемся в полицию. Женщина получила тяжелые травмы.
Подсудимый свою вину признал, раскаялся и дал явку с повинной. На учетах мужчина не состоит, к ответственности ранее не привлекался, женат и имеет несовершеннолетнего ребенка. Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 264 (нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и ст.125 УК РФ (оставление в опасности) и приговорил к 1,5 года ограничения свободы с лишением прав на 2 года. Также с него взыскали 500 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда потерпевшей.