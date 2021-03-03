Умер спортивный комментатор Юрий Розанов

Российский спортивный комментатор Юрий Розанов скончался в возрасте 59 лет. В последние годы он боролся с тяжёлой болезнью.
О смерти коллеги 3 марта рассказал в Twitter ведущий «Матч ТВ» Михаил Моссаковский. Он признался, что новость стала дня него потрясением.
О том, что Розанов ушёл из жизни, сообщил также комментатор Василий Уткин.
Розанов работал на футбольных и хоккейных матчах. В 2012 году он был награжден премией ТЭФИ в номинации «спортивный комментатор / ведущий спортивной программы» за репортаж с молодежного чемпионата мира по хоккею.
С мая по ноябрь 2019 года не выходил в эфир из-за борьбы с онкологическим заболеванием. С ноября 2019 года он снова начал радовать поклонников своей работой, продолжая проходить лечение.