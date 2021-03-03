Как стало известно «Фонтанке», в 7:10 2 марта у дома 19 по Хасанской улице 21-летний петербуржец на лизинговом Hyundai Solaris, двигаясь со стороны улицы Коммуны в направлении проспекта Наставников, сбил 68-летнего пенсионера, который переходил дорогу по нерегулируемой «зебре». В результате пешехода с различными травмами в крайне тяжелом состоянии доставили в Мариинскую больницу. В половине девятого утра мужчина скончался.

За 2 марта в Петербурге и Ленинградской области произошло 493 дорожных аварии, в 21 из которых были пострадавшие. При этом было совершено 14 наездов на пешеходов, в результате которых 12 человек получили травмы и двое погибли, сообщает 3 марта Управление ГИБДД в своей группе «ВКонтакте» .

Второй смертельный наезд произошел в Гатчинском районе Ленобласти. В 14:30 на 2-м километре дороги Пудость — Стрельна — Кипень — Гатчина неустановленный автомобиль при неустановленных обстоятельствах сбил находившегося на проезжей части 46-летнего жителя Пудости и скрылся. Потерпевший от полученных травм скончался в машине скорой помощи.

В ГИБДД напоминают водителям, что при приближении к пешеходному переходу они обязаны уступить дорогу пешеходам, которые уже переходят дорогу или только ступили на проезжую часть для этого, а также призывают быть сейчас особенно внимательными, поскольку на дорогах может быть скользко. Пешеходам же напоминают об обязанности оценить расстояние до приближающегося транспорта и убедиться в безопасности перехода перед тем, как начинать переходить дорогу.

Всего за 2 марта в Петербурге произошло 415 ДТП, из которых пострадавшие были в 16. Травмы получили 15 взрослых и один ребенок. В Ленинградской области было зафиксировано 78 дорожных аварий, в том числе 6 — с пострадавшими. Травмы получили 7 человек, детей среди них нет.