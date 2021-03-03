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Депутаты спросили Беглова о допвыплатах учителям за работу во время пандемии COVID-19

Парламент поинтересовался у губернатора Петербурга о дополнительных выплатах учителям, которые работали во время пандемии коронавируса. Соответствующий депутатский запрос Оксаны Дмитриевой и Сергея Трохманенко Заксобрание Петербурга поддержало большинством голосов на заседании 3 марта.

Градоначальнику предстоит ответить, считает ли он целесообразным назначить единовременные дополнительные выплаты педагогам, которые непосредственно работали в период пандемии. Глава фракции Партии Роста Дмитриева сослалась на данные вице-губернатора Ирины Потехиной, что таких педагогов в Петербурге 37 тысяч человек. Им предлагается назначить выплаты от 10 до 20 тысяч рублей. Соответственно, это потребовало бы от 370 млн до 740 млн рублей.

Также Беглова попросили прокомментировать, считает ли он возможным выделить на это средства из бюджета, в том числе из Резервного фонда города.

Дмитриева привела пример, когда учителя, которые заболевали коронавирусом, получали по больничному листу денег меньше, чем получили бы зарплаты, таким образом, они не просто не получили выплаты за работу в условиях пандемии и связанный с этим риск, но и оказались в минусе. Она также добавила, что на педагогов легла дополнительная нагрузка: обучение не только в обычном режиме, но и удалённо.

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Комментарии (7)

olla
Депутатам помогать больше некому? у учителей хорошие и стабильные з/п. И глядя на некоторых - вообще не перетруждаются . У дочери физ-ра периодически проходит в классе - учитель просто ставит запись какого-нибудь матча. Или просто сидят. Давайте еще доплачивать за это ))
Павелко Алексей
Доплачивать надо за прямой контакт, а не за дистанционнку
261844081
Весной, когда дистанционное обучение началось, нормальные учителя 2 месяца работали без выходных по 14 часов, в первый месяц без минуты свободного времени, потом попроще стало(на примере учителя начальных классов), человек даже есть не успевал, в 2 ночи ложился, в 7 вставал, иначе не успеть проверить тетради, перевести каждый лист в другой формат, учитель обязан подчеркнуть ошибку, прислать ученику(их 30, не все русскоговорящие), тот исправит и обратно проверять, подготовить понятный обьемный материал для каждой темы из 4-5уроков на завтра, затем опять проверить усвоенность (написать, в чем у ученика ошибка, как исправить) каждой темы у каждого ребёнка, полагаю, что такие условия труда справедливо было бы как-то финансово компенсировать
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