Депутаты спросили Беглова о допвыплатах учителям за работу во время пандемии COVID-19

Парламент поинтересовался у губернатора Петербурга о дополнительных выплатах учителям, которые работали во время пандемии коронавируса. Соответствующий депутатский запрос Оксаны Дмитриевой и Сергея Трохманенко Заксобрание Петербурга поддержало большинством голосов на заседании 3 марта.
Градоначальнику предстоит ответить, считает ли он целесообразным назначить единовременные дополнительные выплаты педагогам, которые непосредственно работали в период пандемии. Глава фракции Партии Роста Дмитриева сослалась на данные вице-губернатора Ирины Потехиной, что таких педагогов в Петербурге 37 тысяч человек. Им предлагается назначить выплаты от 10 до 20 тысяч рублей. Соответственно, это потребовало бы от 370 млн до 740 млн рублей.
Также Беглова попросили прокомментировать, считает ли он возможным выделить на это средства из бюджета, в том числе из Резервного фонда города.
Дмитриева привела пример, когда учителя, которые заболевали коронавирусом, получали по больничному листу денег меньше, чем получили бы зарплаты, таким образом, они не просто не получили выплаты за работу в условиях пандемии и связанный с этим риск, но и оказались в минусе. Она также добавила, что на педагогов легла дополнительная нагрузка: обучение не только в обычном режиме, но и удалённо.