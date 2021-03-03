Депутаты спросили Беглова о допвыплатах учителям за работу во время пандемии COVID-19

Парламент поинтересовался у губернатора Петербурга о дополнительных выплатах учителям, которые работали во время пандемии коронавируса. Соответствующий депутатский запрос Оксаны Дмитриевой и Сергея Трохманенко Заксобрание Петербурга поддержало большинством голосов на заседании 3 марта.



Градоначальнику предстоит ответить, считает ли он целесообразным назначить единовременные дополнительные выплаты педагогам, которые непосредственно работали в период пандемии. Глава фракции Партии Роста Дмитриева сослалась на данные вице-губернатора Ирины Потехиной, что таких педагогов в Петербурге 37 тысяч человек. Им предлагается назначить выплаты от 10 до 20 тысяч рублей. Соответственно, это потребовало бы от 370 млн до 740 млн рублей.