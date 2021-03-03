Разлив нефтепродуктов произошел в Калининском районе Петербурга 3 марта. На бесхозную ёмкость с отработанными отходами обратили внимание в районной администрации и вызвали специалистов, сообщили в ГУП «Экострой».



Сотрудники приехали на Северный проспект и обнаружили, что загрязнена территория около 100 квадратных метров. Всю поверхность загрязнения обработали сорбентом, лужи — активной пеной, а ливневые стоки обложили сорбирующими подушками. С места собрали и вывезли 22,2 кг нефтесодержащих отходов.