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Полиция задержала двух «гастролёров», обманывавших пенсионеров на Северо-Западе

Петербургские полицейские задержали лжеработника пожарной службы, подозреваемого в краже у 83-летней жительницы Ленобласти. Одновременно с этим коллеги из Архангельской области в своем регионе задержали его «компаньона».

Как сообщили 3 марта в ГУ МВД по Петербургу, задержанный накануне 41-летний мужчина в декабре прошлого года совместно с 25-летним соучастником под видом работников противопожарной службы проникли в квартиру 83-летней жительницы Волхова и похитили у неё в общей сложности 120 тысяч рублей. Расследуя это дело, правоохранители проследили путь передвижения злоумышленников от Волхова до Ладожского вокзала в Петербурге. На днях в Архангельской области местные полицейские по подозрению в совершении аналогичного преступления задержали молодого соучастника кражи в Волхове. Сейчас он доставлен в Петербург для проведения процессуальных действий.

При этом, по версии полиции, злоумышленники могут быть причастны к целой серии преступлений в отношении пожилых граждан в разных регионах России, когда под видом работников служб проникали в жилища пенсионеров и, отвлекая их внимание, искали наличные деньги и похищали их.

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Комментарии (3)

gencon
Оборотни в погонах конкурентов устраняют. Разводить пенсионеров и ветеранов на бабло - монополия бункерного.
veteran78
А чего они одну форму то носят ? Те кто расследует и ловит и те кто ногами в живот бьют ?
уроды! мою тещу тоже развели на 48 т, как можно пенсионеров обманывать
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