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Можно ехать, а не плыть. Водоканал осушил огромную лужу на юге Петербурга

Холодная вода, которая накануне заполнила дорогу в Московском районе Петербурга, больше не представляет проблемы для автомобилистов. Движение на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Типанова нормализовалось.

Об этом утром 3 марта «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Водоканала. По словам представителя предприятия, работы по ремонту и откачке воды были завершены до полуночи.

О коммунальной проблеме около половины десятого вечера 2 марта жители Петербурга сообщили в социальной сети «ВКонтакте». Течь из 600-миллиметровой трубы ограничила движение по третьей полосе. Холодную воду в жилых домах не отключали.

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