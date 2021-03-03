Можно ехать, а не плыть. Водоканал осушил огромную лужу на юге Петербурга

Холодная вода, которая накануне заполнила дорогу в Московском районе Петербурга, больше не представляет проблемы для автомобилистов. Движение на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Типанова нормализовалось.



Об этом утром 3 марта «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Водоканала. По словам представителя предприятия, работы по ремонту и откачке воды были завершены до полуночи.

О коммунальной проблеме около половины десятого вечера 2 марта жители Петербурга сообщили в социальной сети «ВКонтакте». Течь из 600-миллиметровой трубы ограничила движение по третьей полосе. Холодную воду в жилых домах не отключали.