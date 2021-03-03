В Тыве женщину до смерти искусали собаки

Следственный комитет по Республике Тыва проводит проверку после смерти женщины, которую, предположительно, покусали собаки. Как сообщили 3 марта в региональном управлении СКР, информация о том, что в медучреждении города Кызыла умерла 35-летняя местная жительница, поступила поздно вечером 1 марта.



Пострадавшая была госпитализирована с множественными рваными ранами нижних и верхних конечностей. Спустя непродолжительное время она скончалась. Согласно пояснениям очевидца, женщина пострадала от укусов трёх собак. Когда к месту трагедии прибыли следователи, оказалось, что животные не были на привязи.

