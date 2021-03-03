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В Тыве женщину до смерти искусали собаки

Следственный комитет по Республике Тыва проводит проверку после смерти женщины, которую, предположительно, покусали собаки. Как сообщили 3 марта в региональном управлении СКР, информация о том, что в медучреждении города Кызыла умерла 35-летняя местная жительница, поступила поздно вечером 1 марта.

Пострадавшая была госпитализирована с множественными рваными ранами нижних и верхних конечностей. Спустя непродолжительное время она скончалась. Согласно пояснениям очевидца, женщина пострадала от укусов трёх собак. Когда к месту трагедии прибыли следователи, оказалось, что животные не были на привязи.

В настоящее время для установления точной причины смерти пострадавшей назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в СКР.

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Комментарии (17)

265015791
Для догхантеров СПБ из далёкой Тывы -
"Следственный комитет по Республике Тыва проводит проверку после смерти женщины, которую, предположительно, покусали собаки.".

Мне СледКом СПБ 13 год стесняется правду написать.
Елена Владимирова
Собаки-то не бродячие, а хозяйские.
yaprotiv
отлично 2 новости рядом смотрятся - Маск намерен создать новый город - В России людей загрызают собаки.
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