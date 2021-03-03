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Илон Маск намерен создать новый город в Техасе

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что намерен создать новый город в Техасе. Речь идёт о переименовании деревни Бока-Чика, где находится космодром SpaceX. Об этом 3 марта сообщает агентство Bloomberg.

«Создаю город Starbase, Техас», — написал господин Маск в Twitter.

Летом прошлого года Маск заявлял, что его компания Tesla откроет новый сборочный завод в районе города Остин в Техасе. До этого он также поделился планами перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии в Техас или Неваду.

«Фонтанка» писала, что Илон Маск так и не побеседует с Владимиром Путиным в новой соцсети Clubhouse. В Кремле назвали это предложение «недоразумением» и заявили, что «тема исчерпана».

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Комментарии (9)

f0ntan
Рсакудахтались: Маска, кул, в президенты. Его Tesla все увеличивает убытки. Его ракеты постоянно терпят аварии. Через несколько лет с рынка электромобилей Теслу вытеснят китайские электромобили. Сам Маск привлекал инвесторов в свои проекты только своим хайпом и своими противоречивыми высказываниями.
AlexPet
cOOL!
hedgehog_
маск всеголишь хочет переименовать деревню.
а вот вот саудовский принц какой-то собирает деньги на строительство города в пустыне. вот куда нашим надо стремиться - воровать целыми городами
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