Илон Маск намерен создать новый город в Техасе

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что намерен создать новый город в Техасе. Речь идёт о переименовании деревни Бока-Чика, где находится космодром SpaceX. Об этом 3 марта сообщает агентство Bloomberg.



«Создаю город Starbase, Техас», — написал господин Маск в Twitter.



Летом прошлого года Маск заявлял, что его компания Tesla откроет новый сборочный завод в районе города Остин в Техасе. До этого он также поделился планами перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии в Техас или Неваду.

