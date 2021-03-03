Илон Маск намерен создать новый город в Техасе

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что намерен создать новый город в Техасе. Речь идёт о переименовании деревни Бока-Чика, где находится космодром SpaceX. Об этом 3 марта сообщает агентство Bloomberg.
«Создаю город Starbase, Техас», — написал господин Маск в Twitter.
Летом прошлого года Маск заявлял, что его компания Tesla откроет новый сборочный завод в районе города Остин в Техасе. До этого он также поделился планами перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии в Техас или Неваду.
«Фонтанка» писала, что Илон Маск так и не побеседует с Владимиром Путиным в новой соцсети Clubhouse. В Кремле назвали это предложение «недоразумением» и заявили, что «тема исчерпана».