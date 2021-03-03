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Под Гренадерским мостом две петербурженки помогли совершить черепаший переворот

Черепаха найдена на льдине под Гренадерским мостом в Петербурге. Пресмыкающееся опрокинулось на спину и силилось совершить гимнастический трюк, горожане не прошли мимо.

О спасении черепахи 2 марта в группе «Кошкиспас» рассказала Наталья. Днем во время прогулки с собакой по Аптекарской набережной она заметила двух человек в яркой экипировке, которые под присмотром зевак поднимали кого-то с замерзшей реки.

«Время часа пик. Автотрафик. Человек в такой же яркой униформе, стоя на мосту, вытаскивал толстым тросом того, другого, из-под моста. Что случилось? Мне показали большой сачок и лежащую в том сачке черепаху. Тут же показалась голова, и затем весь спасатель предстал перед нами, и это была молодая женщина, а ее помощницей на мосту тоже была женщина, немного постарше», — рассказывает Наталья о волонтерах службы «Кошкиспас».

Их вызвали прохожие, заметившие на льдине беспомощную черепаху. Она упала на спину, размахивание головой, хвостом и конечностями не давало желаемого результата. Существо, которое кто-то обрек на гибель, перевернули, подняли на мост и отправили в ветклинику.

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