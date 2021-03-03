Под Гренадерским мостом две петербурженки помогли совершить черепаший переворот

Черепаха найдена на льдине под Гренадерским мостом в Петербурге. Пресмыкающееся опрокинулось на спину и силилось совершить гимнастический трюк, горожане не прошли мимо.



О спасении черепахи 2 марта в группе «Кошкиспас» рассказала Наталья. Днем во время прогулки с собакой по Аптекарской набережной она заметила двух человек в яркой экипировке, которые под присмотром зевак поднимали кого-то с замерзшей реки.