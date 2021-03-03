БК «Зенит» обыграл берлинскую «Альбу» в Евролиге

Победой баскетбольного клуба «Зенит» завершился матч 27-го тура чемпионата Евролиги против «Альбы» (Берлин), который прошел в Петербурге 2 марта. Сине-бело-голубые выиграли со счетом 87:71 (23:24, 20:24, 25:19, 19:4).
Самым результативным в составе петербуржцев стал Кевин Пангос (19 очков, 7 передач) и Уилл Томас (15 очков). У «Альбы» отличился высокой результативностью Люк Сикма (18 очков и 6 подборов).
После 26 матчей «Зенит» занимает пятое место из 18 (16 побед и 10 поражений).
Следующий матч «Зенит» проведет 4 марта против мадридского «Реала».