Холодная вода пробила люк в Московском районе Петербурга вечером 2 марта. Перебоев с водоснабжением в ближайших домах нет, но автомобилистам приходится потесниться.
О коммунальной проблеме на перекрёстке проспекта Космонавтов и улицы Типанова сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» около половины десятого вечера. Посреди проезжей части бурлил люк, вода заливала дорогу. В Водоканале «Фонтанке» уточнили, что заявка поступила в 20:50.
Вытекание произошло на водоводе 600 мм на Типанова, 28. Специалисты предприятия локализуют его с половины десятого часа вечера.
«На время проведения работ ограничено движение по 3-й полосе. Для отвода воды на месте работает уборочная техника», — рассказали в пресс-службе, отметив, что на водоснабжении абонентов работы не отразились. По данным «Яндекса», движение ограничено примерно на полкилометра.