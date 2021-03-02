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Перекрёсток Типанова и Космонавтов залило водой. Сушка искусственного водоёма мешает автомобилистам

Холодная вода пробила люк в Московском районе Петербурга вечером 2 марта. Перебоев с водоснабжением в ближайших домах нет, но автомобилистам приходится потесниться.

О коммунальной проблеме на перекрёстке проспекта Космонавтов и улицы Типанова сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» около половины десятого вечера. Посреди проезжей части бурлил люк, вода заливала дорогу. В Водоканале «Фонтанке» уточнили, что заявка поступила в 20:50.

Вытекание произошло на водоводе 600 мм на Типанова, 28. Специалисты предприятия локализуют его с половины десятого часа вечера.

«На время проведения работ ограничено движение по 3-й полосе. Для отвода воды на месте работает уборочная техника», — рассказали в пресс-службе, отметив, что на водоснабжении абонентов работы не отразились. По данным «Яндекса», движение ограничено примерно на полкилометра.

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