Сбербанк заключил первую сделку по покупке халяльных акций. Пока клиенты могут инвестировать только в активы с американских бирж

Сбербанк впервые заключил сделку по покупке халяльных акций Sharia Compliant. Покупателем стал вице-президент банка. Об этом сообщила пресс-служба Сбера 2 марта. По данным Investing.com, акции Sharia Compliant 2 марта торгуются по $ 0,28.



Пока Сбербанк предлагает своим инвесторам только халяльные ETF (портфели активов, которые торгуются на бирже в форме инвестиционных паев), которые не представлены на российских биржах. На сегодняшний день российские инвесторы могут инвестировать в пять наиболее значимых в мире индексов, которые торгуются на американских биржах: SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS), Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL), World Islamic UCITS ETF (ISWD), Emerging Markets Islamic UCITS ETF (ISDE), USA Islamic UCITS ETF (ISUS). Их можно приобрести только на внебиржевых торгах.