Сбербанк заключил первую сделку по покупке халяльных акций. Пока клиенты могут инвестировать только в активы с американских бирж

Сбербанк впервые заключил сделку по покупке халяльных акций Sharia Compliant. Покупателем стал вице-президент банка. Об этом сообщила пресс-служба Сбера 2 марта. По данным Investing.com, акции Sharia Compliant 2 марта торгуются по $ 0,28.
Пока Сбербанк предлагает своим инвесторам только халяльные ETF (портфели активов, которые торгуются на бирже в форме инвестиционных паев), которые не представлены на российских биржах. На сегодняшний день российские инвесторы могут инвестировать в пять наиболее значимых в мире индексов, которые торгуются на американских биржах: SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS), Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL), World Islamic UCITS ETF (ISWD), Emerging Markets Islamic UCITS ETF (ISDE), USA Islamic UCITS ETF (ISUS). Их можно приобрести только на внебиржевых торгах.
Сейчас халяльные банковские услуги на территории России предлагают несколько региональных банков — это татарстанский АК «Барс», финансового дома «Амаль» в Казани, филиал «Татагропромбанка» и банк «ЛяРиба» в Махачкале, сообщают РИА Новости.
С Исламским банком развития планирует подписать соглашение и «Внешэкономбанк».
Для инвесторов-мусульман существуют свои ограничения, диктуемые шариатом. Например, нельзя взимать ссудные проценты и оперировать средствами, полученными от табачной или алкогольной индустрии. Кредитование тоже формально запрещено, вместо него в исламском банкинге существует аналог проектного инвестирования. Банк тщательно изучает биографию потенциального партнера, его опыт, а в случае положительного решения выдает деньги, получая долю в финансируемом проекте.