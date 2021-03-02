Российский автогонщик Даниил Квят стал запасным пилотом команды Формулы-1 «Альпин»

Российский автогонщик Даниил Квят следующий сезон проведёт в качестве резервного пилота команды «Альпин» из Энстоуна. Об этом сообщили в пресс-службе «Рено» во вторник, 2 марта.



«Двадцатишестилетний Даниил из Уфы обладает богатым опытом в Формуле-1 — 110 стартов, 202 очка, три подиума и один быстрый круг за шесть сезонов в гонках с командами Alpha Tauri, Scuderia Toro Rosso и Red Bull Racing. Даниил присоединяется к основному составу пилотов, Фернандо Алонсо и Эстебану Окону, и тест-пилоту Гуан Ю Чжоу», — заявили в «Рено».