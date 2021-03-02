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Российский автогонщик Даниил Квят стал запасным пилотом команды Формулы-1 «Альпин»

Российский автогонщик Даниил Квят следующий сезон проведёт в качестве резервного пилота команды «Альпин» из Энстоуна. Об этом сообщили в пресс-службе «Рено» во вторник, 2 марта.

«Двадцатишестилетний Даниил из Уфы обладает богатым опытом в Формуле-1 — 110 стартов, 202 очка, три подиума и один быстрый круг за шесть сезонов в гонках с командами Alpha Tauri, Scuderia Toro Rosso и Red Bull Racing. Даниил присоединяется к основному составу пилотов, Фернандо Алонсо и Эстебану Окону, и тест-пилоту Гуан Ю Чжоу», — заявили в «Рено».

Сезон 2020/21 Квят провёл в составе «Альфа Таури». По завершении сезона в программе «Ред Булл» приняли решение не продлевать контракт с Даниилом. В итальянской команде его заменил новичок Юки Цунода.

Даниил дебютировал в Формуле-1 в 2014 году после года работы в качестве тест-пилота Scuderia Toro Rosso.

«Альпин» — будущая французская автогоночная команда, созданная для участия в Формуле-1 на базе команды Рено.

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