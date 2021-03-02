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Первый Балтийский канал оштрафовали за коронавирусные фейки. Их нашли в программах Елены Малышевой

Национальный совет по электронным СМИ Латвии оштрафовал на 16 тысяч евро русскоязычный телеканал за недостоверную информацию о коронавирусе в передачах «Здоровье» и «Жить здорово!». Об этом 2 марта сообщает пресс-служба регулятора.

По данным совета, ложную информацию о коронавирусе транслировали на Первом Балтийском канале в выпусках «Здоровье» от 27 декабря и «Жить здорово!» от 30 декабря прошлого года. Обе передачи ведёт Елена Малышева. В частности, зрителям сообщалось о низком уровне заразности коронавирусной инфекции.

Факт распространения фейков подтвердил Минздрав республики и местный Центр профилактики и контроля заболеваний.

Как заключил регулятор, ПБК не оценил достоверность информации, представленной в программах, её влияние на здоровье населения и возможные риски и допустил распространение ложной информации, чем нарушил требования закона об электронных СМИ о достоверности, объективности и безопасности контента.

За нарушение в передаче «Здоровье» Первый Балтийский телеканал оштрафовали на 10 тысяч евро, выпуск «Жить здорово!» обошёлся ещё в шесть тысяч.

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Комментарии (11)

263784231
Надо для граждан этой чудной страны ввести тот очень хороший китайский метод тестирования на ковидку, который мудрецы из Поднебесной опробовали на японцах. Сработает на все 100%.
bombaleilo
Давно пора фуфел штрафануть
Хауаю
Анекдот.
Малышева: Вирус такой медлительный, много заразить не успевает, пневмония и то быстрее наступает.
Латвийский регулятор: Ну, не знаю, как у вас там в России, давно не были, а у нас как ломанулся, как ломанулся…)
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