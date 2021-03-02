Первый Балтийский канал оштрафовали за коронавирусные фейки. Их нашли в программах Елены Малышевой

Национальный совет по электронным СМИ Латвии оштрафовал на 16 тысяч евро русскоязычный телеканал за недостоверную информацию о коронавирусе в передачах «Здоровье» и «Жить здорово!». Об этом 2 марта сообщает пресс-служба регулятора.



По данным совета, ложную информацию о коронавирусе транслировали на Первом Балтийском канале в выпусках «Здоровье» от 27 декабря и «Жить здорово!» от 30 декабря прошлого года. Обе передачи ведёт Елена Малышева. В частности, зрителям сообщалось о низком уровне заразности коронавирусной инфекции.