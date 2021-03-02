Профессор Жуков расскажет о «гидре феминизма»

Говоря о «гидре феминизма», биолог Дмитрий Жуков (доктор наук, профессор, работает в Институте физиологии им. Павлова) имеет в виду вовсе не ту «биологическую» гидру, которая кишечнополостное пресноводное, а ту, что мифологическое чудище. Почему такое сравнение — узнаем 5 марта на бесплатной лекции в библиотеке «Бронницкая». 18+
Профессор Жуков часто произносит «женская особь», но так же часто произносит «мужская особь», и в обоих случаях имеет в виду не обязательно женщин и мужчин, но и, например, кошек и котов, а также других зверюшек обоего пола, над которыми наука ставит эксперименты. Феминистки недовольны профессором, кажется, еще с тех пор, как несколько лет назад лауреат премии «Просветитель» за книгу «Стой, кто ведет» прочитал лекцию под названием «Ошибки феминизма». Одну из ошибок он видел в том, что «люди часто путают равенство и одинаковость». Впрочем, отличие женщины от мужчины, которое отмечал Жуков, кажется даже комплиментарным. Например, мозг: у дам выше скорость метаболизма глюкозы, то есть источника энергии для нервных тканей, кровоток в мозге — активнее, а синапсов (соединений между нервными клетками) — больше, и межполушарных связей — тоже больше.
И все же новая лекция называется так, как называется. И если Геракл мифическую лернейскую гидру все же убил, то «гидру феминизма», полагает профессор Жуков, «победить невозможно». Подробности — на лекции в библиотеке на Бронницкой улице, д. 16/17 (вход с Клинского проспекта, д. 17), Регистрация по ссылке. Начало в 18:00.
Александра Шеромова