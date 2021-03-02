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Отключение тепла, света и воды в «Изюминке» на Васильевском стало уголовным делом. Глава ТСЖ задержана

Прокурор Василеостровского района инициировал возбуждение уголовного преследования в отношении председателя правления ТСЖ «Шевченко 4» Ларисы Бабаковой. Накануне она перекрыла отопление, свет и воду частным яслям из-за подозрений в организации долгов за коммуналку.

По информации «Фонтанки», дело возбуждено к вечеру 2 марта по первой части 330 статьи УК — «самоуправство», и первой части статьи 215.1 уголовного кодекса — «незаконное прекращение или ограничение подачи электроэнергии, совершенное управляющим организации».

По данным нашего издания, в ТСЖ 2 марта проходит обыск, изымаются документы. Сама 61-летняя Бабакова фактически задержана, а по словам одного из наших собеседников в полиции Василеостровского района, «на 99 процентов будет задержана и процессуально на двое суток».

Как уже сообщала «Фонтанка», накануне Бабакова отключила от отопления, электричества и водоснабжения ясли «Изюминка», арендующие у города помещение на первом этаже дома 4 по улице Шевченко. По мнению председателя правления ТСЖ, у садика накопились долги за коммуналку. Однако ресурсоснабжающие организации претензий к саду не имеют. Также «Фонтанка» узнала, что еще 19 февраля Лариса Бабакова уведомляла районную администрацию о том, что отключит сад, по ее мнению, из-за задолженности. Как сообщил нашему изданию один из чиновников администрации, «на это просто не обратили внимания».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (41)

Djnyana
Невольно захожу дальше, так ведь "капитан и майор" помогающие в расследовании покушения на убийство гражданина РФ, тоже Василеостровский р-он? Не объединить ли Силы Закона?! ) В поисках.. - неизбежности Наказания, в случае - Преступления Закона! )
Djnyana
В предыдущей новости, кто-то справедливо грозил уголовным делом, но мне некогда было высказаться, да и мнения там смотрел - разделились не по-децки, причём - в почти пользу ТСЖ, что диковато выглядело.. Теперь же, я - спокоен и, - горд за Прокурора Василеостровского района! )
ZAIC-MAN
Шикарный сад,нормальные дети, не заряженные, просто кому-то нужны метры хорошие, насколько я знаю она их уже два года прессует, украинка дорогая.
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