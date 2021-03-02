Отключение тепла, света и воды в «Изюминке» на Васильевском стало уголовным делом. Глава ТСЖ задержана

По данным нашего издания, в ТСЖ 2 марта проходит обыск, изымаются документы. Сама 61-летняя Бабакова фактически задержана, а по словам одного из наших собеседников в полиции Василеостровского района, «на 99 процентов будет задержана и процессуально на двое суток».

Как уже сообщала «Фонтанка», накануне Бабакова отключила от отопления, электричества и водоснабжения ясли «Изюминка», арендующие у города помещение на первом этаже дома 4 по улице Шевченко. По мнению председателя правления ТСЖ, у садика накопились долги за коммуналку. Однако ресурсоснабжающие организации претензий к саду не имеют. Также «Фонтанка» узнала, что еще 19 февраля Лариса Бабакова уведомляла районную администрацию о том, что отключит сад, по ее мнению, из-за задолженности. Как сообщил нашему изданию один из чиновников администрации, «на это просто не обратили внимания».

