Новую мутацию коронавируса нашли у новорождённого ребёнка в Швеции

Новую мутацию коронавируса обнаружили у новорожденного ребенка в Швеции. Он заразился от матери еще до рождения, но штаммы в итоге оказались разными, пишет 2 марта РИА Новости со ссылкой на The Conversation.



Женщину доставили в больницу города Мальмё с сильными болями в животе. У плода была аномально низкая частота сердечных сокращений, что говорило о дефиците кислорода. Ребенок появился на свет с помощью кесарева сечения, и анализ на коронавирус оказался положительным и идентичным материнскому. Однако через пять дней штамм стал другим.

