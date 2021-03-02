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Новую мутацию коронавируса нашли у новорождённого ребёнка в Швеции

Новую мутацию коронавируса обнаружили у новорожденного ребенка в Швеции. Он заразился от матери еще до рождения, но штаммы в итоге оказались разными, пишет 2 марта РИА Новости со ссылкой на The Conversation.

Женщину доставили в больницу города Мальмё с сильными болями в животе. У плода была аномально низкая частота сердечных сокращений, что говорило о дефиците кислорода. Ребенок появился на свет с помощью кесарева сечения, и анализ на коронавирус оказался положительным и идентичным материнскому. Однако через пять дней штамм стал другим.

«Это первый случай генетического изменения коронавируса в уникальных условиях передачи от матери к плоду до рождения», — заявила ученый, акушер-гинеколог из больницы Лундского университета Мехрен Зайгам.

Новый штамм получил название A107G. Зайгам предполагает, что изменение вируса могло быть вызвано контактом новорожденного с внешней средой после извлечения из утробы матери. И мать и ребенок легко перенесли инфекцию, причем у младенца защиту обеспечила его собственная иммунная система, так как в грудном молоке женщины не было найдено антител.

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Комментарии (1)

261869691
Новая мутация несуществующего вируса найдена. Все последовательности из 24-40 нуклеотидов, на которые они при помощи ПЦР ловят "вирус" из 40 000 нуклеотидов, на самом деле просто-напросто содержатся в геноме человека. Разумеется, в человеческом геноме можно найти еще очень много подобных последовательностей, простор для террористов, запугивающих мир "страшным вирусом" огромен.
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