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Ленобласть требует от РЖД отремонтировать 60 переездов на дорогах региона

Дорожники Ленобласти требуют от РЖД отремонтировать 60 железнодорожных переездов, расположенных на дорогах региона. ГКУ «Ленавтодор» обратился с этим в адрес транспортного прокурора Северо-Западного федерального округа, сообщает 2 марта пресс-служба дорожного комитета Ленобласти.

Самые изношенные переезды ведомство выявило во Всеволожском, Выборгском, Волховском, Гатчинском, Кингисеппском, Киришском, Кировском, Ломоносовском, Приозерском, Подпорожском и Тосненском районах области. В основном речь идет о выбоинах и трещинах в асфальте и неровных настилах между рельсами. Также в числе дефектов отсутствие светоотражающих элементов на шлагбаумах и плохая видимость приближающихся составов.

По мнению дорожников, эти изъяны создают угрозу безопасности движения и разрушают конструктив автомобильных магистралей, поэтому переезды необходимо привести в порядок. В комитете отмечают, что по действующим нормам к зоне ответственности железнодорожников относятся не только сами переезды, но и по 10 метров покрытия с каждой стороны от рельсов.

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Комментарии (2)

Papsik
А конкретно по адресам нельзя?
Курдль
Это же и в Форносово переезд починить могут? Ой чо деется та...
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