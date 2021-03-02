Дорожники Ленобласти требуют от РЖД отремонтировать 60 железнодорожных переездов, расположенных на дорогах региона. ГКУ «Ленавтодор» обратился с этим в адрес транспортного прокурора Северо-Западного федерального округа, сообщает 2 марта пресс-служба дорожного комитета Ленобласти.
Самые изношенные переезды ведомство выявило во Всеволожском, Выборгском, Волховском, Гатчинском, Кингисеппском, Киришском, Кировском, Ломоносовском, Приозерском, Подпорожском и Тосненском районах области. В основном речь идет о выбоинах и трещинах в асфальте и неровных настилах между рельсами. Также в числе дефектов отсутствие светоотражающих элементов на шлагбаумах и плохая видимость приближающихся составов.
По мнению дорожников, эти изъяны создают угрозу безопасности движения и разрушают конструктив автомобильных магистралей, поэтому переезды необходимо привести в порядок. В комитете отмечают, что по действующим нормам к зоне ответственности железнодорожников относятся не только сами переезды, но и по 10 метров покрытия с каждой стороны от рельсов.