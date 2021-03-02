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«Сильно пахнет дымом». Рядом со «Старой Деревней» по тревоге эвакуировали ТЦ

Пожарная сигнализация прервала шопинг в мебельном торговом центре в Приморском районе Петербурга вечером 2 марта. Покупатели покидали магазин, наблюдая задымление.

Об эвакуации из ТЦ «Мебель-Сити» на Мебельной улице, 1, «Фонтанке» сообщили читатели. По их словам, незадолго до пяти часов вечера в здании сработала сигнализация, посетителей в экстренном порядке попросили покинуть помещение. Предположение, что тревога учебная, развеялось на первом этаже, когда охранник показался из клубов дыма и начал теснить засмотревшихся к выходу.

Читательница «Фонтанки» Валентина

Покупатели добавили, что в здании «сильно пахнет дымом», на Мебельную приехали пожарные. В самом «Мебель-Сити» подтвердили, что от похода в ТЦ пока лучше воздержаться. «У нас произошло некоторое ЧП — ничего серьёзного, всё в порядке. Но в ближайшие несколько часов, наверное, не откроемся», — сказали по телефону.

Читательница «Фонтанки» Валентина

В МЧС по Петербургу сообщили, что здание уже проверили, пожара нет. «Сработала система пожаротушения. Посетители и персонал эвакуированы до прибытия подразделений. Сведения о пострадавших не поступали. Признаков горения не обнаружено», — рассказали в ведомстве.

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Комментарии (1)

hedgehog_
кто-то кухню на тестдрайв попросил?
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