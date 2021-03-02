Пожарная сигнализация прервала шопинг в мебельном торговом центре в Приморском районе Петербурга вечером 2 марта. Покупатели покидали магазин, наблюдая задымление.
Об эвакуации из ТЦ «Мебель-Сити» на Мебельной улице, 1, «Фонтанке» сообщили читатели. По их словам, незадолго до пяти часов вечера в здании сработала сигнализация, посетителей в экстренном порядке попросили покинуть помещение. Предположение, что тревога учебная, развеялось на первом этаже, когда охранник показался из клубов дыма и начал теснить засмотревшихся к выходу.
Читательница «Фонтанки» Валентина
Покупатели добавили, что в здании «сильно пахнет дымом», на Мебельную приехали пожарные. В самом «Мебель-Сити» подтвердили, что от похода в ТЦ пока лучше воздержаться. «У нас произошло некоторое ЧП — ничего серьёзного, всё в порядке. Но в ближайшие несколько часов, наверное, не откроемся», — сказали по телефону.
Читательница «Фонтанки» Валентина
В МЧС по Петербургу сообщили, что здание уже проверили, пожара нет. «Сработала система пожаротушения. Посетители и персонал эвакуированы до прибытия подразделений. Сведения о пострадавших не поступали. Признаков горения не обнаружено», — рассказали в ведомстве.