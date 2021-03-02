Учёные: Иммунитет против коронавируса может не устоять перед бразильским штаммом

Штамм коронавируса P.1, впервые выявленный в Бразилии, может в значительной мере преодолевать иммунитет, появившийся у людей, которые переболели COVID-19. Об этом 2 марта пишет Forbes со ссылкой на Financial Times.
Группа учёных из университетов Оксфорда, Сан-Паулу и Имперского колледжа Лондона выяснили, что бразильский штамм может быть более устойчив к иммунитету, выработанному у переболевших коронавирусом. Их исследование показало, что из сотни перенёсших ковид от 25 до 61 могут повторно заразиться штаммом P.1. Кроме того, он в 1,4–2,2 раза заразнее других вариантов SARS-CoV-2.
Штамм P.1 обнаружили в бразильском двухмиллионном городе Манаус 6 ноября. К тому моменту коронавирусом переболели около 75% населения. Однако, несмотря на это, распространение заболевания не замедлилось, и уже в начале января 87% новых случаев составляло заражение этим новым штаммом. Более того, утверждают учёные, вероятность смерти от вируса оказалась на 10–80% выше, чем раньше. Неясно, однако, говорит ли это о более высокой способности вируса или нагрузке на систему здравоохранения.