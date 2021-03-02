Учёные: Иммунитет против коронавируса может не устоять перед бразильским штаммом

Штамм коронавируса P.1, впервые выявленный в Бразилии, может в значительной мере преодолевать иммунитет, появившийся у людей, которые переболели COVID-19. Об этом 2 марта пишет Forbes со ссылкой на Financial Times.

Группа учёных из университетов Оксфорда, Сан-Паулу и Имперского колледжа Лондона выяснили, что бразильский штамм может быть более устойчив к иммунитету, выработанному у переболевших коронавирусом. Их исследование показало, что из сотни перенёсших ковид от 25 до 61 могут повторно заразиться штаммом P.1. Кроме того, он в 1,4–2,2 раза заразнее других вариантов SARS-CoV-2.